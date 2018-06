Ascoli, Bellini: "Stretta di mano con Bricofer. Possiamo chiudere"

© foto di FotoSpot/TuttoLegaPro.com

Da Ascoli arrivano le parole di Francesco Bellini, presidente dell'Ascoli, in merito alla cessione del club (fonte AscoliPicchio.it): “Vi avevo preannunciato tempo fa che sarei uscito dall’Ascoli, avrei dovuto farlo un anno fa. Per me è stata una decisione non facile, molto sofferta e oggi ho qui con me mio figlio, mia moglie e il Presidente dell’Ascoli Picchio International. Ho letto che in questi quattro anni avrei fatto i soldi con l’Ascoli: sono riuscito a recuperare un po’ con le cessioni di Orsolini e Favilli, è vero, ma dal 2014 ad oggi la perdita netta è superiore ai dieci milioni senza contare il Picchio Village, su cui abbiamo investito 4 milioni e che alla fine saranno 5. Dico questo per farvi capire quanto sia costoso gestire una società di calcio. Per quanto riguarda la cessione, tutto è stato avviato, abbiamo parlato con i potenziali acquirenti. In realtà ad essere interessati erano 6-7 gruppi, ad alcuni non abbiamo neanche risposto perché non c’era tempo. Abbiamo valutato tre proposte: la prima è stata quella di un gruppo svizzero, la Re-Outside, con cui c’è un accordo di principio firmato, ma che è saltato dalla nostra parte. La seconda proposta è quella di Bricofer, con cui c’è un accordo di principio, che è ancora distante dall’essere definitivo perché restano da definire aspetti importati come le condizioni di utilizzo del Picchio Village. Ho incontrato il Presidente di Bricofer e mi sembra molto interessato, c’è stata la stretta di mano, ma non vincolante e, se ci metteremo d’accordo su tutto, i nuovi prenderanno il controllo della Società. Il terzo gruppo, che era in vantaggio su tutti gli altri, è formato da un gruppo di avvocati romani, ma a farli desistere sono stati i costi di gestione per il mantenimento di una società in Serie B, quindi da questo capisci che non c’era un interesse pari a quello che avevo io.

La gestione ordinaria in attesa del completamento del passaggio di proprietà? Finché non ci sarà la firma tutto continuerà come prima. L’unico che andrà via, probabilmente a fine mese e per sua volontà, sarà Cardinaletti, che non sarà rimpiazzato perché il nuovo gruppo inserirà un nuovo dirigente. Su Giaretta e Cosmi decideranno i nuovi. Voglio rassicurare tutti i debitori, i calciatori, i fornitori e il personale che entro i prossimi trenta giorni saranno pagati. L’Ascoli sarà venduto senza debiti, noi in famiglia operiamo così. L’iscrizione al campionato la stiamo facendo noi; finché non ci saranno le firme sarò io il proprietario.

Il prezzo dell'Ascoli? Il prezzo dell’Ascoli è molto inferiore a tre milioni, vi ho detto che l’ho svenduto. Quello che costa è il mantenimento della Società che costa più di tre milioni all’anno ed è questo a spaventare. Ascoli non è Bari, è una città piccola, che fra l’altro si è impoverita e questi aspetti influiscono molto sui costi di gestione.

A quanto sarebbe ammontato il debito dell’Ascoli senza la vendita di Favilli e Orsolini? Credo a circa 20 milioni. Considerate che questi due calciatori sono stati venduti ai prezzi più alti della B”.