Ascoli, Bellini trova l'accordo con Bricofer per la cessione del club

Antoine Griezmann ha da pochi minuti comunicato la sua decisione. Rimarrà all’Atletico Madrid. Tra poco lo svelerà pubblicamente, intanto ha appena fatto sapere che non cambierà squadra e non accetterà il Barcellona. Griezmann e l’Atletico Madrid vanno avanti insieme...

Inter, Karamoh insulta la Juventus in una diretta su Instagram

Gabbiadini, ritirata patente per 6 mesi

Inter, Karamoh si scusa con la Juve: "Ho ripetuto una frase per errore"

Stadio della Roma, ieri 9 arresti per corruzione. Pallotta, vertice col club

Egitto, Cuper assicura: "Salah presto in forma"

Marchetti: "La Juve vuole far cassa per investire. Chiesa resta"

Nove arresti per corruzione, Abodi: "Stadio della Roma ancora possibile"

Milan, domani in programma un nuovo Cda: i punti all'ordine del giorno

Russia 2018, allenamenti all'italiana per il Brasile di Tite

Ibrahimovic in Russia con Raiola: "Adesso il Mondiale può iniziare"

Il Marocco non s'arrende e si candida per ospitare il Mondiale 2030

Napoli, Ancelotti in Russia: "Pronti per la cerimonia inaugurale"

Russia-Arabia Saudita, padroni di casa in vantaggio con Gazinskiy

Inter, Zanetti: "Icardi meritava il Mondiale. Non credo a motivi extra calcio"

Sampdoria, per la porta proposto anche il danese Hansen

Secondo quanto riferito da Sky Sport il presidente dell'Ascoli Francesco Bellini avrebbe trovato l'accordo con la Bricofer per la cessione del pacchetto azionario del club marchigiano. Ora bisognerà passare alla scrittura dei contratti e a mettere nero su bianco quanto stabilito nell'ultimo incontro fra le parti. Qualora dovesse avvenire il passaggio di consegne il ruolo di direttore sportivo sarebbe affidato, come emerso nei giorni scorsi, da Guglielmo Acri.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy