Una vittoria rocambolesca quella dell'Ascoli che vince per 3-2 contro il Crotone grazie alla rete di Ganz - poi espulso - sul gong finale. Un successo che proietta i marchigiani a ridosso della zona playoff e permette agli uomini di Vivarini di chiudere l'anno nel migliore dei modi. Ai microfoni di Dazn è Giacomo Beretta, autore del provvisorio 2-2, ad analizzare il match vinto dai bianconeri: "Siam partiti male, abbiamo subito due gol, dopo i primi 20 minuti ci siamo rimessi in sesto, abbiamo preso due traverse ma poi è andata come doveva andare. Questa squadra ha un cuore infinito; sapevamo che bastava un gol per riaprirla, non abbiamo mollato, abbiamo schiacciato gli avversari e siamo riusciti a portarla a casa. Bisogna ringraziare i compagni che sono subentrati, sono stati pronti mostrando lo spirito giusto. Noi ci concentriamo partita su partita, ci manca qualche punto ma il calcio è così, magari ce lo riprendiamo al ritorno" sono state le sue parole