Ascoli, Bertotto a un passo dalla panchina. Domani incontro per definire gli ultimi dettagli

Sarà Valerio Bertotto il prossimo allenatore dell’Ascoli, che nella giornata di oggi ha salutato Davide Dionigi protagonista della salvezza in questa stagione. Il tecnico nella giornata di domani incontrerà la dirigenza bianconera per discutere la durata del contratto, due o tre anni, per poi essere annunciato come nuova guida dei marchigiani. Confermate dunque le indiscrezioni del Corriere Adriatico.