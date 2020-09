Ascoli, Bertotto: "Con più freddezza sotto porta, avremmo vinto"

Valerio Bertotto, allenatore dell'Ascoli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 1-1 al "Rigamonti" contro il Brescia. Queste le sue dichiarazioni riportate da PicenoTime: "Chi ha visto la partita ha avuto la sensazione di una squadra che sapesse cosa fare in campo e non di un gruppo che ha iniziato a lavorare da squadra soltanto da un paio di giorni. Si è visto un Ascoli che riesce a sviluppare in gara ciò che si prova durante la settimana. Se avessimo avuto un po' più di freddezza sotto porta, avremmo vinto: nel computo delle occasioni avute a tu per tu con il portiere avversario, siamo in vantaggio. Questo significa che si arriva in area di rigore avversaria con forza e qualità, però bisogna anche concretizzare. I ragazzi sono stati molto bravo, in difesa c'è da considerare la giovane età di molti che si sono calati in una realtà nuova e difficile. Sappiamo di dover lavorare su tanti aspetti come la capacità di interazione in campo, ma c'è stata determinazione".

"Pucino e Sarzi Puttini hanno fatto il loro, non dimentichiamo che di fronte avevamo avversari che giocavano in Serie A fino a qualche settimana fa. Stesso discorso per il centrocampo e l'attacco, siamo una squadra work in progress. Man mano che crescerà la condizione, andremo sempre meglio: quando sarà ottimale, anche le scelte saranno fatte in funzione di questa", ha concluso.