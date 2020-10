Ascoli, Bertotto: "Contro il Lecce servirà una grande prestazione. Come al Rigamonti"

vedi letture

Il tecnico dell’Ascoli Valerio Bertotto ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Lecce: “Avremo di fronte un’altra formazione di grande qualità e spessore, sarà una sfida da affrontare con quelle motivazioni e quei concetti che ci appartengono, anche se sono entrati a far parte del nostro DNA da poco tempo. Come contro il Brescia, anche domani la determinazione, la voglia e l’organizzazione dovranno essere le nostre armi. Mi aspetto un Lecce pronto e desideroso di giocare una grande gara, che cercherà di imporre il proprio gioco visto che ha giocatori importanti che hanno giocato per più anni in Serie A, ma troverà un Ascoli che può fare una grandissima prestazione come abbiamo dimostrato al Rigamonti la settimana scorsa. - continua Bertotto come si legge sul sito del club - In settimana abbiamo individuato gli aspetti su cui migliorare, fra questi la necessità di finalizzare il 90% delle occasioni create che, se sono limpide e lampanti, fanno la differenza. Domani qualche cambio sarà obbligato a causa di alcune defezioni, ma ho per le mani un buonissimo gruppo, che deve crescere su tanti aspetti, proprio perché tanti calciatori sono arrivati da poco. Bisogna essere lucidi e avere un po’ di pazienza per creare i giusti presupposti. E qui i presupposti ci sono tutti. I tifosi? Non vedo l’ora che riaprano tutti gli stadi, i tifosi fanno parte della nostra vita professionale; giocare in uno stadio vuoto è brutto per noi, ma anche per la gente che non può vivere la squadra e la propria passione”.