Ascoli, Bertotto: "Felice di essere in una piazza storica. Abbiamo gli stessi valori"

Il neo tecnico dell’Ascoli Valerio Bertotto ha parlato quest’oggi in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza: “Sono molto felice e orgoglioso di essere qui e ringrazio la società che ha avuto nei miei confronti la determinazione e la voglia di darmi questa opportunità importante, che aspettavo da tempo. Poter venire in Ascoli come mi hanno detto che si dice qui, è davvero motivo d’orgoglio e non lo dico tanto per dire perché sono arrivato in una piazza storica. - continua Bertotto come si legge sul sito - Di qua sono passati presidenti, allenatori, giocatori di spessore notevole, e lo dico da amante del calcio e da sognatore. La passione che c’è, il senso di appartenenza, la voglia di vivere con coesione la maglia dell’Ascoli appartengono a me e sono valori che mi hanno accompagnato in tutta la carriera. Quello di oggi è uno step bellissimo e sono sicuro che, grazie alle linee guida della società, potrà dare frutti importanti, c’è tanto da lavorare, siamo pronti”.