Ascoli, Bertotto: "Salernitana tignosa, ma io ho una squadra di alto livello". I convocati

Alla vigilia del match contro la Salernitana, in casa Ascoli è mister Valerio Bertotto a fare il punto della situazione attraverso i canali ufficiali della società bianconera. Terza partita in una settimana, quella contro i campani: "Come ho detto nei giorni scorsi ho una squadra in cui potenzialmente sono tutti titolari; in base allo stato di forma dei singoli, scelgo gli elementi che mi garantiscono una presenza e una qualità di altissimo livello. E’ chiaro che nel corso del campionato c’è chi giocherà un po’ più, chi un po’ meno, ma tutti sono presi in grandissima considerazione. I miei calciatori sanno che il campionato è lungo, che le partite sono tante e difficili e che tutti loro sono chiamati a dare il meglio in allenamento e in partita”.

Si parla poi dell'avversario: "Affrontiamo una squadra in un momento decisamente positivo, l’avversario è tosto, tignoso, quadrato, allenato molto bene da un tecnico capace che da tanti anni sa fare bene questo mestiere. Dobbiamo andare lì pronti, consapevoli che affronteremo un avversario che ha una idea di gioco pulita, lineare e concreta, in uno stadio riscaldato, finalmente, della presenza di un po’ di tifosi. Questo deve essere uno stimolo ulteriore per dare continuità al nostro atteggiamento, alla qualità e al nostro gioco, oltre che alla voglia di dimostrare, come stiamo facendo dall’inizio, di essere una formazione che nel corso del campionato potrà dire la sua. Dovremo fare molta fatica se vogliamo determinare il risultato, ma con la nostra idea di gioco e con i nostri sviluppi abbiamo la possibilità di creare loro dei grattacapi”.

Una nota sui casi di positività al Covid-19 che stanno aumentando anche nel calcio: "Ormai fa parte della nostra quotidianità di uomini più che di professionisti. La vita è cambiata nella gestione degli eventi quotidiani. Nel lavoro dobbiamo stare attenti ad evitare il più possibile le situazioni rischiose, abbiamo un protocollo rigido. La partita va preparata anche in funzione dei risultati dei tamponi, dobbiamo saper convivere con queste situazioni”.

Riportiamo poi di seguito l'elenco convocati. Ancora out Vellios, così come Buchel, Malle, Sarzi Puttini, Tassi.

Questi i 23 a disposizione:

PORTIERI: Leali, Ndiaye, Sarr.

DIFENSORI: Avlontis, Brosco, Corbo, Ghazoini, Pucino, Kragls, Spenlhofer, Sini.

CENTROCAMPISTI: Donis, Cavion, Gerbo, Livo, Sabiri, Saric.

ATTACCANTI: Bajic, Cangiano, Chiricò, Matos, Pierini, Tutpta.