Ascoli, Bifulco: "Facile scegliere Dionigi come uomo e allenatore. Ora l'ambiente si compatti"

Il direttore sportivo dell’Ascoli Giuseppe Bifulco ha parlato in conferenza stampa spiegando la decisione di cambiare allenatore affidandosi a Davide Dionigi: “Ringrazio Abascal anche se l’ho conosciuto poco, ma è una gran brava persona e un buon allenatore. Abbiamo ritenuto opportuno spostare il tema tecnico-tattico su un’altra idea di gioco e su una persona che potrà aiutarci per conquistare la salvezza. Dionigi? Lo conosco e il suo carattere, la sua voglia, la sua propensione ad affrontare le sfide ed è stato facile puntare su di lui come uomo e tecnico. Inoltre ha lavorato in piazze difficili e abbastanza importanti, sono sicuro che darà il meglio di se stesso. Chiedo a tutti di compattare l'ambiente, mettiamo da parte tutte le varie vicende e guardiamo avanti per ottenere l'obiettivo. - conclude Bifulco come riporta Picenotime.it - L’incontro con gli ultras è stato costruttivo e non distruttivo, si sono posti con un atteggiamento collaborativo. Hanno chiesto impegno e ribadendo come sia fondamentale la permanenza in categoria. Da parte loro c'è massimo sostegno, anche gli Ultras si aspettano che l'ambiente metta da parte negatività e situazioni che non portano punti. Ora conta solamente sostenere e spronare la squadra, compattiamoci".