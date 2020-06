Ascoli, Bifulco: "Grandissima sorpresa trovarmi in questo contesto che reputo importantissimo"

Il neo direttore sportivo dell'Ascoli Giuseppe Bifulco si è presentato alla stampa: "E’ stata una grandissima sorpresa trovarmi in questo contesto, che reputo importantissimo, nonostante provenga da un club di A. Per me sono veramente importanti questa Società, questo Club, questo Patron perché ho riscontrato che il mio stile, la mia motivazione, voglia e determinazione sono gli stessi di questa piazza e li sto associando alla compagine societaria e al Patron. Da ieri sono qui e ho esaudito un sogno che avevo da piccolo , ho visto sempre con simpatia questa piazza, il Presidente Rozzi, che ammiravo per la sua autorevolezza e per quanto è riuscito ad esprimere ad Ascoli. La chiamata del Patron mi ha, quindi, fatto coronare il sogno che avevo fin da quando ero studente, tutto questo è per me motivo di valore. Successivamente ho conosciuto l’uomo Pulcinelli, la persona, sono stato folgorato dal carisma e dal voler fare le cose in grande per dare all’Ascoli una struttura funzionale e funzionante. Il futuro è adesso. Le prossime tre partite sono fondamentali per delineare il prosieguo della stagione, da oggi inizia il nostro campionato, abbiamo un vantaggio rispetto alle altre: avere una partita in più. Questo vantaggio, lo stesso della Cremonese, va sfruttato perché, vincendo, metteremmo alle nostre spalle l’avversario di mercoledì. Ulteriori chance le avremo contro Perugia e poi Venezia, partite cruciali per questo inizio campionato. Compattiamoci e pensiamo all’Ascoli in questo momento, credo sia la strada migliore, poi, una volta difesa a denti stretti la categoria, potremo pensare a progetti ambiziosi".