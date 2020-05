Ascoli, Brosco: "C'è il timore che un nuovo caso di positività possa fermare di nuovo tutto"

Il difensore dell'Ascoli Riccardo Brosco ha parlato nel terzo webinar – tema “la legalità ai tempi del Covid-19” - organizzato dalla società bianconera parlando della situazione in vista della ripresa della Serie B: “Speriamo di tornare in campo, ci piacerebbe far gioire il presidente e i tifosi. In tutto questo tempo di stop del campionato ci siamo attrezzati per mantenerci in allenamento, ma dal 4 maggio ci alleniamo sulla piattaforma con i preparatori Salvatori e Artico. - conclude Brosco come riporta il sito del club - Il timore su una eventuale ripresa è che in seguito il campionato potrà fermarsi nel caso di un positivo al Covid”.