Ascoli, buone notizie tra i pali: Lanni torna ad allenarsi in gruppo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' ripresa la preparazione dell'Ascoli in vista della seconda sfida interna di campionato, che sabato vedrà i marchigiani opporsi al Livorno.

Buone notizie per mister Zanetti, con i soli Salvatore D'Elia e Giacomo Beretta a svolgere seduta differenziata: il portiere Ivan Lanni, infatti, si è regolarmente allenato con il gruppo. Ancora assente Gianluca Scamacca, impegnato fino a stasera con la Nazionale Under 21.