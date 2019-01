© foto di Federico Gaetano

L'Ascoli torna alla carica per Giuseppe De Luca. La Gazzetta dello Sport fa sapere che i bianconeri vorrebbero puntare sull'attaccante dell'Entella, ora in forza ai rumeni del Cluj. L'ex Atalanta e Vicenza balza in pole per potenziare il club della Serie B, dopo che il Sassuolo ha detto no per Gianluca Scamacca.