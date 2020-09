Ascoli, Cangiano in prestito con opzione e contro opzione dal Bologna. Il comunicato

Dopo l'ufficializzazione via social da parte del presidente Massimo Pulcinelli è arrivato anche il comunicato dell'Ascoli a certificare il passaggio dell'attaccante Gianmarco Cangiano dal Bologna al club marchigiano. Questo il testo pubblicato sul sito dei bianconeri:

"L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dal Bologna a titolo temporaneo con opzione e contro opzione le prestazioni sportive dell’attaccante Gianmarco Cangiano.

Nato a Napoli nel 2001, Cangiano muove i primi passi nel Ragusa per poi trasferirsi a Roma, dove si mette in luce nell’Under 17 prima e nella Primavera poi, realizzando 15 reti e 9 assist fra campionato e Youth League. Successivamente viene acquistato dal Bologna: dopo aver messo a segno 8 gol in 18 partite fra Campionato e Coppa Italia, viene aggregato alla prima squadra ed esordisce in Serie A il 22 giugno 2020 nel match contro la Juventus. Tre le presenze in massima serie con la maglia degli emiliani.

Il Club bianconero dà il benvenuto a Gianmarco Cangiano".