Dybala escluso a Parma, l'agente: "Si goda la Juve, non so cosa accadrà"

Nessun minuto in campo per Paulo Dybala nella vittoria ottenuta ieri dalla Juventus a Parma. Un'esclusione che non ha fatto altro che incrementare i rumors sul suo possibile addio con destinazione Parigi, un clima di totale incertezza alimentato dallo stesso agente della 'Joya': "Viaggi...