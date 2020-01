Ascoli, Cavion: "Possiamo fare meglio. Invertire il trend in trasferta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripresa degli allenamenti in casa Ascoli, e conferenza stampa, come riferiscono i canali ufficiali del club, del centrocampista bianconero Michele Cavion: "Siamo tornati carichi dopo le vacanze, quelli come me che vivono lontano da casa hanno approfittato per trascorrere un po' di tempo in famiglia. Il bilancio della prima parte di stagione è positivo, ma sappiamo che possiamo fare meglio, la posizione di classifica dell'Ascoli è quella che ha stabilito il campo, ma se vogliamo raggiungere a fine stagione l'obiettivo playoff dobbiamo invertire il trend in trasferta. Nel girone di andata alcune gare le abbiamo sbagliate, altre le abbiamo approcciate bene raccogliendo, però, meno di quanto avremmo meritato; in casa abbiamo fornito ottime prestazioni ottenendo moltissimi punti, ma per ambire a posizioni nobili di classifica, ripeto, dobbiamo invertire la tendenza lontano dal Del Duca".

Andando poi alle gare: "Il prossimo impegno di Trapani è la prima occasione dopo la sosta per ottenere punti, affronteremo un avversario tosto, agguerrito, che ha cambiato da poco allenatore e che non ha nulla a che vedere con la squadra incontrata in Coppa Italia o alla prima giornata di campionato. Se il calcio mercato ci distrae? No, assolutamente, siamo professionisti e siamo abituati, pensiamo ad allenarci bene, del resto si occupano gli agenti e il direttore sportivo".