Ascoli, Cavion: "Speriamo di tornare presto in campo. In questi mesi ho dato qualche esame"

Il centrocampista dell'Ascoli Michele Cavion ha parlato nel terzo webinar – tema “la legalità ai tempi del Covid-19” - organizzato dalla società bianconera parlando del suo periodo di quarantena e del ritorno in campo: “Oltre agli allenamenti ho studiato, ho dato qualche esame all’università, ora me ne manca soltanto uno e poi mi laureerò. - continua Cavion come riporta il sito del club - Speriamo di tornare presto in campo, il calcio giocato ci manca. Sono rimasto sempre ad Ascoli in questi due mesi, di fronte casa ho un parcheggio e ho avuto la fortuna di allenarmi lì, ora la situazione è migliorata, si può anche uscire, ma il pallone manca e speriamo di tornare presto in campo”.