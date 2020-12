Ascoli, Cavion sul ko di Monza: "Facciamo mea culpa, ma non dobbiamo abbatterci”

Dopo le dichiarazioni di capitan Brosco, in casa Ascoli, dopo il ko contro il Monza, ha parlato Michele Cavion. Queste le sue parole, riprese dai canali ufficiali del club: “E’ un periodo veramente duro, difficile parlare quando hai 6 punti in classifica; anche questa volta siamo usciti dal campo dando il nostro massimo, ma non basta mai. Mi associo a quanto detto dal capitano, chiediamo scusa a tutti, noi andiamo in campo e rappresentiamo tutta la città, quindi facciamo mea culpa. Col Monza ce la siamo giocata a viso aperto, la settimana scorsa a Vicenza c’è stata la beffa all’ultimo minuto; servirebbe come il pane un risultato utile per dare una svolta anche mentale perché sarebbe un’iniezione di fiducia. Non ci abbattiamo, dobbiamo dare molto di più perché non è abbastanza, dobbiamo rialzare la testa al più presto. Siamo tutti molto dispiaciuti per questa situazione e la colpa è nostra che scendiamo in campo. Dobbiamo assolutamente reagire e non abbatterci”.