Ascoli, Cavion: "Vittoria importantissima. Cancellata la serata di Livorno"

© foto di Federico Gaetano

Michele Cavion, autore del gol che ha deciso Ascoli-Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN: "E' un gol importante per la classifica e per l'umore. E' stata una vittoria importantissima contro una squadra molto forte come il Verona, volevamo riscattarci dopo la sconfitta con il Livorno e ci siamo riusciti. Livorno è stata una brutta parentesi che abbiamo subito cancellato. Benevento? Vogliamo andare lì per provare a vincere".