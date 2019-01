Ascoli, Chajia: “Felice di essere tornato in Italia”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono molto felice di essere all’Ascoli e di essere tornato in Italia. L’esperienza in Portogallo non è andata molto bene, il calcio è differente”, esordisce così il neo attaccante dell’Ascoli Moutir Chajia in conferenza stampa. “Ho detto al mio procuratore che sarei voluto tornare perché mi piace sia il calcio sia lo stile di vita italiano e ora eccomi qui. All’Ascoli ci sono giocatori molto forti e di qualità, farò di tutto per guadagnarmi un posto, sono pronto a giocarmi le mie chance. - si legge sul sito del club – Sono un calciatore tecnico, veloce con la palla e a cui piace fare dribbling”.