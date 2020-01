© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il fantasista Moutir Chajia, classe ‘98, si appresta a lasciare i bianconeri in questa finestra di mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport il calciatore ha necessità di giocare con continuità, cosa che ad Ascoli non accade, e per questo starebbe valutando alcune offerte dall’Olanda con il Den Haag favorito.