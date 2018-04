Ascoli, Cherubin: "Quella contro la Cremonese è La Partita"

Il difensore dell'Ascoli Nicolò Cherubin ha parlato sul sito del club bianconero del momento della squadra in vista della sfida contro la Cremonese: “Di calcoli non ne ho mai fatti, sono focalizzato su di noi perché se pensiamo agli altri commettiamo un grande errore. L'unica ricetta che conosco è il lavoro. Sapevo che la salvezza ce la saremmo giocati fino all'ultima giornata e le forze fisiche e mentali faranno a differenza, non dobbiamo sprecare le energie pensando agli altri, è tutto nelle nostre mani, è questo l'aspetto positivo. Play out? Forse direte che sono pazzo, ma io credo moltissimo nella salvezza diretta, che è alla nostra portata. Le ultime due sconfitte sono arrivate contro due squadre forti come Foggia e Parma. - continua Cherubin – La Cremonese non dovrà avere più fame di noi altrimenti non abbiamo capito nulla, per noi sarà determinante ottenere i tre punti che potrebbero farci fare un salto importante in classifica oltre che darci una spinta maggiore dal punto di vista psicologico. Quella con la Cremonese è una delle partite più importanti del campionato, è vero che è da un mese e mezzo che fra noi diciamo che la prossima è la partita decisiva, ma quella di sabato è la partita, deciderà tantissimo”.