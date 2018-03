Ascoli, Cherubin: "Ternana decisiva. Bisogna invertire il trend"

© foto di Federico De Luca

Nicolò Cherubin, difensore arrivato all'Ascoli nel mercato invernale, ha parlato al sito ufficiale del club del suo esordio in bianconero: “Era da tempo che non giocavo e ho retto novanta minuti , con Mengoni ci capiamo al primo sguardo e c'è una bella sintonia fra di noi, siamo entrambi giocatori che parlano tanto in campo e che cercano di guidare i compagni. Io poi sono stato soprannominato il martello per quanto sono puntiglioso coi giovani a cui cerco di trasferire la mia esperienza, martello sopratutto Clemenza che è bravo, sa di avere delle qualità e io cerco di fargli capire che non deve accontentarsi mai, ma sempre dare più del massimo. Non mi sento però un leader, in questo momento dobbiamo esserlo tutti per poter uscire da una situazione difficile. Noi più vecchi possiamo dare consigli, possiamo tenere tutti in allerta durante la gara, conosco solo questa medicina, oltre ad allenarsi di più a livello mentale. - continua Cherubin – Ternana? Sarà una sfida decisiva, ne siamo consapevoli e dobbiamo cercare di tenere un livello adeguato in tranquillità e tensione in questi giorni che precedono la gara. Servirà pazienza, compattezza e capacità di sfruttare le occasioni perché è una gara che può essere decisa anche da un semplice episodio. I tifosi saranno molto arrabbiati, ma dobbiamo essere bravi noi a invertire questo trend, capisco la situazione negativa, ma solo tutti insieme possiamo uscirne, dobbiamo essere bravi a livello mentale perché è difficile giocare in queste situazioni. Non dovremo sottovalutare nulla”.