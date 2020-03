Ascoli-Chievo, le formazioni ufficiali: Ninkovic dal 1°. Aglietti esordisce col tridente

Per la sfida delle 18:50, che si giocherà a porte chiuse, il tecnico dell’Ascoli Stellone punta sulla coppia Ninkovic-Scamacca in attacco con Brlek a supporto. A centrocampo Piccinocchi affianca Petrucci e Cavion, con Eramo e Troiano inizialmente in panchina. Cambia la difesa con il solo Brosco confermato rispetto al derby contro il Pescara: ad affiancarlo infatti ci saranno Andreoni e Sernicola sulle corsie laterali e Valentini al centro. Cambio di modulo per il Chievo del neo allenatore Aglietti che sceglie il 4-3-3 con Giaccherini e Vignato al fianco di Djordjevic. A centrocampo Esposito sostituisce Garritano, mentre in difesa torna dal primo minuto Dickmann a destra. Queste le formazioni ufficiali:

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Brosco, Valentini, Sernicola; Cavion, Petrucci, Piccinocchi; Brlek; Ninkovic, Scamacca. A disposizione: Marchegiani, Ferigra, Pucino, Troiano, Trotta, Padoin, Eramo, Matos, De Alcantara, Costa Pinto, Covic, Morosini. Allenatore Stellone.

ChievoVerona (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Obi, Esposito; Giaccherini, Djordjevic, Vignato. A disposizione: Nardi, Cotali, Ivan, Vaisanen, Karamoko, Frey, Maggiolini, Morsay, Rigione, Grubac, Zuelli, Di Noia. Allenatore Aglietti.