Ascoli, Ciccoianni: "Vivarini rimane. Addae? Solo voci per il suo addio"

Archiviata la salvezza per l'Ascoli è il momento di fare i primi bilanci stagionali ma anche di dare un primo sguardo al futuro. Ospite di LatteMiele ci ha pensato Gianluca Ciccoianni, azionista del club bianconero. Ecco quanto evidenziato da PicenoTime.it: "Il bilancio della stagione è sicuramente positivo, anche se è stata un'annata con qualche rammarico. Mi piacerebbe vedere l'Ascoli sempre più su in classifica, ora siamo in dodicesima posizione ma si può fare meglio. Abbiamo posto basi importanti per gli anni venire, questo è molto importante. Sono convinto che in futuro occuperemo posizioni di classifica nella parte sinistra, non più nella parte destra".

Vivarini? "Il patron è stato chiaro, resterà, non ci sono dubbi".

Il prossimo calciomercato? "C'è un'altra partita da fare ed il pensiero è rivolto alla trasferta di Crotone. Poi ci vedremo e decideremo tante cose, dallo stadio, alle operazioni di mercato ed altri progetti. Abbiamo la fortuna di avere un proprietario come Pulcinelli con cui si possono realizzare davvero tante idee, come il nuovo Centro Sportivo e la creazione di una filiera calcistica con squadre satellite dove far crescere i nostri giovani. Dobbiamo valutare anche i ragazzi che abbiamo in prestito in Serie C per capire se potranno fare subito al caso nostro o mandarli nuovamente a giocare altrove per continuare il loro percorso di crescita. Ci sono tante cose interessanti in cantiere".

Le voci di un addio per Addae? "E' tranquillo, non c'è nulla di concreto sulle voci che lo vogliono all'estero. E' stata fatta un'offerta da parte nostra, ne sta parlando con la sua famiglia alla quale è molto legato, non ci dovrebbero essere tanti problemi per una sua permanenza, poi la scelta spetta sempre a lui. Il calcio moderno è fatto anche di offerte di altri club ed il lato economico è sempre rilevante".