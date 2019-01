Ascoli, Ciciretti: "Sarà il campo a dire se sarò il colpo della B"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il neo acquisto dell’Ascoli Amato Ciciretti ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo nel club bianconero: “Se sono il colpo della Serie B lo dirà il campo, io cercherò di dimostrare il mio valore gara dopo gara. Giocare in Serie è il sogno di tutti, ma se questo non è possibile allora scendere in Serie B non è assolutamente un disonore e dopo aver sentito Tesoro ho scelto subito di accettare perché avevo bisogno di sentire la fiducia che questo club mi può dare e il calore del pubblico. L’obiettivo personale è far ricredere molta gente che negli ultimi anni si è un po’ dimenticata di me o ha fatto altre scelte. - continua Ciciretti come riporta il sito del club bianconero – Parma? Dopo un infortunio non è mai facile rientrare sopratutto se la squadra va bene. Poi in Emilia c’erano tanti giocatori, ma ho anche io le mie responsabilità e me le prendo”.