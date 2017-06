Ascoli, colpo De Feo: il 94 scuola Milan firma un triennale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Colpo dell'Ascoli che si assicura la firma del promettente Gianmarco De Feo. Il classe 1994 scuola Milan ha firmato con il club bianconero un contratto triennale ed arriva dal Siena che lo aveva girato nell'ultima stagione alla Lucchese in prestito. Il contratto di uno dei prospetti più importanti per la categoria scadeva nel giugno prossimo, ed ora l'Ascoli se lo è assicurato con la prospettiva di costruire anche su di lui il proprio futuro. La trattativa è stata chiusa in mattinata dal direttore sportivo Giaretta e dal procuratore del ragazzo.