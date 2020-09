Ascoli, continua la caccia a un centrocampista: spunta il francese Ndom

L’Ascoli continua a setacciare il mercato esterno alla caccia di un centrocampista dopo che si sono allontanati sia l’austriaco Sandi Lovric, che ha cambiato idea dopo che l’accordo sembrava a un passo, sia il tedesco Abdelhamid Sabiri, che pare destinato alla Lazio (che poi lo girerà alla Salernitana sempre in Serie B). Per questo, come riferisce il Corriere Adriatico, il club marchigiano avrebbe messo nel mirinoAly Ndom, classe ‘96 in forza all’Auxerre.