Ascoli-Cosenza 0-3, le pagelle: Baez inventa, Gliozzi finalizza. Male la difesa bianconera

Ascoli - Cosenza 0-3

Marcatori: 45’ Baez (C), 48’ Gliozzi (C), 79' Bittante (C)

ASCOLI

Leali 6 - Un paio di interventi decisivi sullo 0-0, ma sulle tre reti può fare poco e nulla. Prova ad opporsi, nega la doppietta a Baez.

Pucino 4,5 - Tante responsabilità sul secondo gol, anche sulla rete di Bittante commette un'ingenuità imperdonabile. (Dall’81’ Corbo s.v.).

Brosco 5 - Serata negativa come tutta la linea difensiva. Si perde l’inserimento di Gliozzi, deviazione sfortunata anche sulla prima rete.

Spendlhofer 5 - Lascia crossare Sueva nell’azione della seconda rete, serve maggiore attenzione soprattutto in difesa se si vuole uscire da un momento negativo.

Sini 5 - La coppia Sueva-Bittante lo manda in crisi: i due scappano da tutte le parti, il numero 33 non sa come fermare gli inserimenti avversari.

Cavion 5,5 - Le migliori occasioni capitano sui suoi piedi: da due passi spara alto, nel secondo tempo Tiritiello gli nega la gioia del gol. (Dall’81’ Gerbo s.v.).

Buchel 6 - Recupera diversi palloni, prova spesso a far ripartire i suoi. Prova generosa, ma predica nel deserto. (Dal 72’ Lico 5 - Non dà la svolta al match, rimedia un cartellino rosso evitabile).

Saric 5 - Sbaglia troppo, soprattutto quando aumenta la difficoltà del match. Tanto impegno, ma parecchi errori: in mezzo al campo la sua "assenza" si è sentita parecchio.

Chiricò 5,5 - Nella prima frazione è uno dei più propositivi. Un paio di giocate in velocità e solita qualità, ma serve maggiore costanza durante tutto l'arco del match.

Bajic 5 - Lo servono pochissimo, ma lui non fa niente per cambiare un match complicato. Niente da fare, gli arrivano i palloni col contagocce. La difesa ospite lo limita senza problemi.

Sabiri 6 - Si muove molto, quando non ci sono spazi prova ad alzare il ritmo con qualche giocata personale, ma col passare dei minuti i giri del motore diminuiscono. (Dal 58’ Tupta 5,5 - Prova qualche sterzata, ma non è la serata adatta).

COSENZA

Falcone 6 - Non corre moltissimi pericoli, soprattutto nella ripresa. Una respinta un po’ goffa sulla punizione di Sabiri, ma nulla di particolarmente grave.

Tiritiello 7 - Attento in ogni fase di gioco, utilizza tutti i metodi consentiti. Si sacrifica, aiuta tutto il reparto. Nella ripresa salva un pallone sulla linea: uno dei migliori, non concede praticamente nulla.

Idda 6,5 - Pochissime sbavature, in lettura non si fa mai sorprendere. Sporca un paio di palloni in area, dà sicurezza e tranquillità ai suoi.

Legittimo 6,5 - Come i compagni di reparto è attento e chiude ogni giocata dei bianconeri. In un paio di occasioni diventa anche pericoloso in fase offensiva.

Bittante 7,5 - Sulla destra diventa una spina nel fianco. Quando trova spazio affonda, chiude il match con un gran colpo di testa. (Dall’85’ Bouah s.v.).

Petrucci 6,5 - È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Si muove moltissimo, sbaglia poco e nulla. (Dall’84’ Bruccini s.v.).

Sciaudone 6,5 - Gran lavoro in fase di non possesso, ma quando le cose si mettono male in attacco ci prova in un paio di occasioni. Propositivo durante tutto il match, non abbassa mai l’asticella.

Vera 6 - Si vede poco, ma entra nelle azioni decisive. Suo l’assist per il gol che spacca il match. (Dal 73’ Corsi 6 - Buon approccio alla sfida, appena entra prova subito a calciare in porta).

Sueva 7 - Promosso a pieni voti. Sulla destra fa il bello e il cattivo tempo, si inventa anche l’assist per Gliozzi. Esce per via di un problema fisico. (Dal 66’ Bahlouli 6 - Entra col risultato già condizionato, si limita a gestire le giocate dei padroni di casa).

Gliozzi 7 - Centravanti ombra. Un colpo di testa pericoloso dopo pochi minuti, poi non si vede più fino al momento del gol del due a zero. Sfiora anche la doppietta personale. (Dall’84’ Kone s.v.).

Baez 7,5 - È in serata e si vede. La prima occasione si stampa sulla traversa, ma ogni movimento che fa è quello giusto. Tanta qualità tra le linee, vista la prestazione mister Occhiuzzi può anche perdonargli il fatto di non aver chiuso prima la partita.