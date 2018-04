Ascoli, Cosmi: "È la settimana della sensibilità, ma la mia non conta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serse Cosmi, tecnico dell'Ascoli, ha analizzato così la sconfitta per 3-0 in casa del Foggia in conferenza stampa: "È chiaro che non abbiamo giocato la partita che io e gli stessi giocatori avremmo voluto giocare - si legge su TuttoCalcioPuglia.com - quando capitano queste cose dovremmo fare questo tipo di analisi. Molto probabilmente gli altri sono dei giocatori imprendibili che non è esattamente questo. Io non posso fare riferimento ad altre squadre, quando si perde bisogna saper accettare le sconfitte. Devo guardare a casa mia e devo dire che l’apporto della mia squadra è stato come a La Spezia".

E ancora: "Non è che pensavamo di vincerle tutte, è normale che potessimo incontrare difficoltà. Non mi è piaciuto il primo tempo, non mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra. Io non sto qui a disquisire, conoscevamo le qualità dei giocatori del Foggia, abbiamo fatto troppo poco per limitarle. - conclude Cosmi con una battuta sul rigore non concesso ai suoi - È la settimana della sensibilità, ma la mia sensibilità non conta nulla".