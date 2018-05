Ascoli, Cosmi: “Siamo allenati a vedere la morte calcistica in faccia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Ascoli Serse Cosmi ha parlato in vista della sfida di domani sera contro la Virtus Entella, andata dei play out di Serie B: “Da quando sono arrivato tutte le gare sono state decisive e fondamentali, siamo allenati da tanto tempo a vedere la morte calcistica in faccia. Avremmo potuto salvarci direttamente, ma la gara con il Brescia per una serie di errori non è terminata come volevamo e come avremmo meritato. Domani però affronteremo il primo di due match salvezza sapendo che in questi casi vince chi ha più fame di restare in Serie B. Ci sarà tanta tensione e come sempre gli episodi saranno importanti, bisognerà andare in campo convinti di essere più forti di loro e delle assenze che sono tante e importanti. - continua Cosmi come riporta il sito del club marchigiano – Giocare per il Pari? Abbiamo visto quanto è dannoso giocare per un risultato, anche il Real Madrid aveva battuto 3-0 la Juventus a Torino. È solo un esempio perché noi non siamo il Real e l'Entella non è la Juve, ma solo per dire che giocare le gare sui risultati è un errore gravissimo, noi dovremo tirare fuori il massimo".