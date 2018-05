Ascoli, Cosmi. "Avellino squadra forte, non giocheremo per il pari"

© foto di Federico Gaetano

L'allenatore dell'Ascoli, Serse Cosmi, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara tra la sua squadra e l'Avellino in programma domani alle ore 15. Queste le sue parole, riportate da Tuttoavellino.it: "In tutti noi si avverte l'importanza della partita e di quello che ci giochiamo. Abbiamo sofferto tanto in questa stagione molto complicata, ora dobbiamo scendere in campo cattivi per liberarci di questa sofferenza che ci portiamo dietro".

Sui recuperati in formazione, Cosmi si è espresso così: "Pinto è disponibile, sta meglio anche se è ancora non al cento per cento. Stesso discorso per Bianchi, che credo sarà della partita vista la sua grande esperienza".

Sull'Avellino: "Non giocheremo per il pareggio. Proveremo a dare tutto in questa gara sperando anche in un passo falso di qualche squadra che sta lottando insieme a noi per la salvezza. L'Avellino è una squadra molto forte, non so come si trovi li. E' un' annata difficile un po' per tutti, non solo per noi. Per organico l'Avellino ha molte qualità".