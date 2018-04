Ascoli, Cosmi: "Col Parma dobbiamo dare più di quello che abbiamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella conferenza stampa pre-partita, il tecnico dell'Ascoli Serse Cosmi ha parlato della sfida con il Parma, che si giocherà domani in terra marchigiana. Queste le sue principali dichiarazioni: "Dobbiamo resettare il brutto passaggio a vuoto di Foggia, una sconfitta che dispiace ancor più per i tanti tifosi che ci hanno seguiti. Comunque abbiamo fatto 10 punti nelle ultime cinque partite, metterei la firma per farne altrettanti nelle prossime cinque. Ogni pallone andrà giocato come se fosse decisivo. A Foggia abbiamo dato meno rispetto a quello che potevamo dare. Il rigore su Monachello? Per noi gli episodi hanno un valore importante, dall'ipotetico 2-1 con rigore solare e netto non dato su Monachello, siamo passati al 3-0 con espulsione. Quel rigore era impossibile da non vedere. Con il Parma niente calcoli, dovremo mettere in campo più di quello che abbiamo. E' una squadra pericolosa, nell'ultima gara avevano tanti assenti, ma ha messo come sostituti Ciciretti, Dezi e Baraye. Ha una rosa di grande livello. Noi abbiamo perso Carpani, Bianchi dal match di Palermo, Pinto e Martinho". Lo riporta parmalive.