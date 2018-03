Ascoli, Cosmi: "Con la Ternana gara fondamentale per la stagione"

© foto di Federico Gaetano

Scontro diretto per la salvezza fra Ascoli e Ternana. Serse Cosmi, tecnico dei bianconeri, ha analizzato il match in conferenza stampa (fonte PicenoTime.it): "Quella di domani è una gara fondamentale per noi e per la Ternana, sono più che consapevole di questo e di quanto sarebbe importante fare risultato. Queste sono partite in cui contano la tranquillità e la consapevolezza del momento, vissuta non come pressione. E' inutile fare promesse e dire altre parole, anche io in passato ne ho dette tante, ma ora la gente vuole i fatti. Aspettiamoci una partita molto delicata, in cui farà risultato chi sbaglierà meno; gli errori in questa gara saranno più pesanti, mi auguro che la squadra si tolga di dosso quello stato di torpore in cui è precipitata dal secondo tempo di Palermo. Domani servirà coraggio e chi ne avrà di più vincerà. Il presidente presente alla rifinitura?Era rientrato in Canada la sera in cui vincemmo col Cesena e ora in maniera intelligente ha capito il momento ed è tornato, ha compreso quanto fosse importante stare vicino alla squadra; ha parlato prima ai ragazzi, li ha rincuorati e li ha spronati a fare risultato, ma sempre col suo stile, sereno e sempre vicino ai giocatori"