Ascoli, Cosmi contro il suo passato. Per agguantare la salvezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani sarà una giornata particolare per Serse Cosmi e non solo perché si giocherà in 90 minuti l'opportunità di portare alla salvezza il suo Ascoli, ma anche perché di fronte si troverà una sua ex squadra ancora alla caccia dei punti per la salvezza matematica: il Brescia. Cosmi arrivò a Brescia nel febbraio del 2007 per sostituire Mario Somma guidando la squadra a un sesto posto che sarebbe valso un posto nei play off in uno dei campionati più difficili degli ultimi anni vista la presenza di club come Juventus, Napoli e Genoa che salirono direttamente in massima serie scavando un solco importante con tutte le altre contendenti. L'anno dopo Cosmi venne confermato e riconquistò i play off perdendo poi in semifinale dall'Albinoleffe. La storia si interruppe bruscamente nel settembre del 2008 (dopo circa un anno e mezzo) dopo un inizio non brillante di campionato, ma neanche disastroso. Ora il destino ha rimesso il Brescia sulla strada di Cosmi che dovrà superare l'ostacolo per conquistare una salvezza diretta che in certi frangenti della stagione sembrava difficilmente ipotizzabile e che invece ora è praticamente a un passo, anzi tre come i punti che servono per essere certi di evitare i play out.