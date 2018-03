Ascoli, Cosmi: "Di solito vedo poco agonismo, ma oggi non è stato così"

Le sue parole a Mep Radio

© foto di Federico Gaetano

Serse Cosmi, allenatore dell'Ascoli, dopo il successo contro la Ternana è intervenuto ai microfoni di Mep Radio: "Noi potevamo non vincerla, ma la Ternana uguale, loro venivano da 4 punti in 2 partite e ci credevano tantissimo, quindi averla vinta ci dande grande merito. La Ternana se deve avere un rammarico lo deve avere nei 10 minuti dopo il pareggio, però si è accontentata e non hanno avuto la forza di spingere e noi abbiamo ripreso campo.La mia squadra è una squadra che non tocca alti punti di agonismo, perché non è nelle sue qualità, invece oggi lo abbiamo fatto e siamo stati premiati."