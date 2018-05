Ascoli, Cosmi: "Era uno spareggio, ma l'Avellino stava meglio di noi"

Le sue parole in conferenza stampa

© foto di Federico Gaetano

Serse Cosmi, allenatore dell'Ascoli, dopo il pareggio interno con l'Avellino è intervenuto in conferenza stampa: "Era uno spareggio diciamo. Due squadre che dovevano misurarsi. Si va in campo per vedere chi è più forte, ma l'Avellino stava meglio di noi fisicamente e in queste gare conta. La tensione ci ha attanagliati un po'. Siamo andati in sofferenza, ma poi abbiamo pareggiato. Nel secondo tempo è calato l'Avellino e ha gestito il pari, mentre noi eravamo stanchi e poco lucidi nel cercare addirittura il vantaggio. L'unica recriminazione che ho è non aver potuto schierare Rosseti perché Kanoutè e Pinto si sono fatti male.

Stanchezza o paura di perdere? Tutte e due le cose hanno influito oggi. L'Avellino voleva vincere in contropiede, noi volevamo trovare una situazione per fare gol. Alla fine la parità accontenta tutte e due le squadre. Non è ancora detto nulla". Sull'Avellino: "Non avrei mai pensato questa posizione di classifica per gli irpini. Se riuscissimo tutte e due a centrare la salvezza sarei felice perché Avellino e Ascoli sono due piazze che meritano la B".