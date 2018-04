Ascoli, Cosmi: "Felice qui. Difficile incontrare tifosi come questi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serse Cosmi, tecnico dell'Ascoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport: "La sconfitta della mia Roma ieri a Liverpool? Ieri mi sono arrabbiato. Mi ero illuso dopo il Barcellona che dentro quella partita, oltre agli episodi, fosse emersa una personalità che è stato il problema di ieri. Non a caso ieri dopo 20' il Liverpool aveva già trovato due o tre occasioni da gol. Il duello Juve-Napoli per lo scudetto? Dipenderà dai bianconeri. Se avranno la solita reazione nervosa, di carattere, allora potrà gestire lo scontro fino alla fine, altrimenti il Napoli è in vantaggio. Favilli? E' un ragazzo che è la mia fortuna, ma che finora non ho avuto modo di usare. Se la Juve ci ha messo gli occhi sopra significa che ha delle qualità. Ha qualità, ha tutto per fare bene. Il mio rammarico è non averlo potuto utilizzare. Speriamo di non doverlo vedere ai playout. Io ad Ascoli? Sono felice di essere qui, è una città che vive il calcio in una maniera che difficilmente ho trovato in carriera. Obiettivi? La gara di sabato e più in generale una salvezza che avrebbe i crismi dell'impresa. Il futuro? Starà al presidente decidere quale declinazione dare a questo club. Adesso però in testa solo la salvezza".