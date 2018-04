Ascoli, Cosmi: "Io un po' visionario. Salvezza passa per cinque gare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serse Cosmi si è espresso ai microfoni di Sky Sport dopo il successo del suo Ascoli sulla Cremonese: "Oggi era decisiva, questa vittoria ci permette di incrementare ulteriormente la nostra classifica. Anche le altre stanno procedendo a un buon ritmo, non si può mollare. Nelle ultime sette abbiamo fatto quattro vittorie e un pareggio, bisogna essere soddisfatti. Con il Perugia sarà complicatissima, ma giocheremo in casa. Nei prossimi scontri diretti dovremo fare quei punti che ci darebbero una salvezza che avrebbe quasi del miracoloso".

"Il calcio è la mia vita, ci ho messo sempre quello che ero in grado di mettere, senza questa forza è impossibile fare questo lavoro. Sono anche un po' visionario, vedo cose che sembra impossibile raggiungere, che poi magari si concretizzano. Ringrazio il presidente, che non mi ha ancora dato la bottiglia di vino (ride, ndr). Monachello mi ha detto 'testa' perché è quello che gli avevo detto io, serviva capacità di ragionare. Poi serviva un'altra componente, il coraggio. Oggi siamo stati coraggiosi, se l'avessimo chiusa nei cinque minuti dopo il due a uno non avremmo sofferto. Per l'Ascoli la salvezza passa per cinque partite, compresa Perugia. Io non vedo l'ora che finisca, perché giocherò contro la mia città".