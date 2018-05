Ascoli, Cosmi: "Le chiacchere stanno a zero, servono solo i fatti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Ascoli Serse Cosmi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Pescara sottolineando l'importanza della gara: "Ci giochiamo molto domani, non mi piace parlare di quello che faremo perché sono solo chiacchiere e discorsi futili, la gente vuole vedere i fatti in campo. Con noi ci saranno 1.500 tifosi che ci stanno dando fiducia e questa fiducia dovremo meritarla con una prestazione di grande forza e orgoglio; dai calciatori mi aspetto che corrano, rincorrano, soffrano e muoiano sul campo. - conclude Cosmi come riporta il soto del club - Abbiamo qualche problema con alcuni giocatori, Mengoni oggi si è allenato, ma fino a ieri ha avuto problemi alla schiena, Cherubin è acciaccato, Padella squalificato e Lores Varela con problemi all'adduttore. Ma in campo sempre undici saremo".