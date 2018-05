Ascoli, Cosmi: "Oggi abbiamo sprecato un'occasione"

Fonte: Picenonews24.it

© foto di Federico Gaetano

Serse Cosmi, tecnico dell'Ascoli, ha analizzato il pari dei bianconeri sul campo dell'Entella: "Quella di oggi è un’occasione sprecata. Siamo rammaricati ma non è il caso di sottolinearlo troppo perché dobbiamo concentrarci sull’Avellino. Sulle avversarie, non sono sorpreso della sconfitta dell’Avellino, perché il Cittadella vince sempre fuori. Noi ci giocheremo tanto di fronte al nostro pubblico e credo che forse anche loro saranno rammaricati, ma sabato non possiamo sbagliare affatto perché non ce lo possiamo permettere".