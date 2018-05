Ascoli, Cosmi: "Playout da giocare con assoluta serenità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la gara di ieri sera contro il Brescia, il tecnico dell'Ascoli Serse Cosmi ha così parlato alla stampa presente: "L'Ascoli e Ascoli devono essere orgogliosi di giocare partite vere, contro avversari motivati; questo è un campionato bizzarro in cui le ultime partite sono particolari e ci vuole tanta tanta fortuna, cosa che noi non abbiamo avuto. A fine match ho fatto i complimenti ai ragazzi, li ho rincuorati e ringraziati, sono orgoglioso di allenare questa squadra, che oggi ha fatto di tutto per vincere. In campo abbiamo giocato solo noi, il Brescia ha fatto lanci lunghi alla ricerca del nulla. Avremmo strameritato la vittoria, abbiamo corso tantissimo come a Pescara, in queste ultime due partite abbiamo creato dieci occasioni da gol. Non era semplice con quattro giovani, seppur interessanti, in campo dall'inizio; mi riferisco a Baldini, Clemenza, D'Urso e De Santis.

Negli spogliatoi ho visto tanti ragazzi che piangevano, ma non bisogna essere tanto delusi perché la possibilità di giocarci la salvezza diretta era un optional. L'importante è che non si abbattano perché oggi non c'è nulla di definitivo. Se le lacrime finiscono oggi va bene, ma da domenica dobbiamo ricominciare a prepararci. Sabato la squadra riposerà perché queste sono partite che lasciano il segno. Vorrei ringraziare il pubblico che è stato straordinario ed emozionante, ci ha incitato prima, durante e dopo la partita. Sono dispiaciuto per la gente che meritava la vittoria e per la squadra che ho visto troppo delusa alla fine. Di definitivo non c'è niente, il Brescia stasera porta a casa al salvezza, noi aspetteremo un po' di più. Se a Chiavari giochiamo come ha fatto oggi il Brescia, prenderemo quattro gol. Ce la giocheremo con assoluta serenità", ha detto.