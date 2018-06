Ascoli, Cosmi: "Prima saprò quale sarà il mio destino e meglio è"

© foto di Federico Gaetano

Ospite degli studi di SkySport Serse Cosmi, tecnico dell'Ascoli, ha parlato del suo futuro e di quello del club bianconero al centro di una trattativa per la cessione del pacchetto di maggioranza: "Il presidente Bellini è stato corretto con noi, il giorno dopo la gara di ritorno con l'Entella ci ha subito comunicato che avrebbe ceduto la Società. Non è quindi una novità, è ovvio che professionalmente prima saprò quale sarà il mio destino e meglio è. E' logico e normale per tutti, non solo per me".