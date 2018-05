Ascoli, Cosmi: "Ragioniamo sulla doppia sfida. Aramu? Grande qualità"

© foto di Federico Gaetano

Virtus Entella e Ascoli si giocano il primo round della sfida che deciderà chi, tra le due, rimarrà in Serie B. Ai microfoni di Sky è l'allenatore dei bianconeri,Serse Cosmi, a descrivere le emozioni a pochi minuti dal fischio d'inizio: "L'errore più grande in queste sfide è quello di pensare che un risultato possa determinare il successivo: il Real vinse 3-0 con la Juve, ma poi avete visto come ha rischiato. Se questo accade ad altissimo livello figuriamoci al nostro. Dobbiamo interpretare bene entrambe le partite. Non avevo mai fatto playout, ma so quanto è importante leggere le partite".

Sulle assenze: "C'è stata l'esigenza di cambiare per forza. Con il Brescia abbiamo fatto quello che potevamo, ci è solo mancato il gol. Era un assaggio di playout, il sabato prima abbiamo vinto 1-0 ma creando molte occasioni da gol; è un difetto che ci portiamo da tempo. Abbiamo centrocampisti che fanno gol, Bianchi è uno di questi così come Buzzegoli, purtroppo assente in questi playout. Ci siamo arrangiati con i gol degli altri, ma non possiamo stravolgerci nelle ultime giornate".

Su Aramu: "L'ho allenato a Trapani, si vedeva che aveva qualità. Ha il gol dentro, gran sinistro. Clemenza è diverso, più brevilineo ma ha un talento infinito. Siamo di fronte a un ragazzo che ha tutto e può giocare ad alti livelli. Noi faremo lavorare i due attaccanti su uno dei loro due mediani che si abbasserà, poi saranno situazioni della partita".