Ascoli, Cosmi: "Servirà l'atteggiamento giusto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima della gara contro la Virtus Entella, parla l'allenatore dell'Ascoli, Serse Cosmi: "Siamo stati un po' bersagliati dagli infortuni, non ci piangiamo addosso. Chi andrà in campo darà tutto. Dispiace non poter fare delle scelte soprattutto a centrocampo e in attacco. Buzzegoli e Bianchi sono per noi assenze pesanti. Addae? Scivolato negli spogliatoi, ma si è solo spaventato. Nessun problema. Modulo? Non volevo cambiar nulla, il 3-5-2 è il nostro spartito ideale. Mi sembra anche scorretto nei confronti dei giocatori cambiare in quest'occasione. Non rimpiango gli esperti, servirà l'atteggiamento giusto".