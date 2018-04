Ascoli, Cosmi: "Sono felice per la squadra e per i tifosi"

© foto di Federico Gaetano

Serse Cosmi, allenatore dell'Ascoli, è intervenuto al termine del match vinto contro il Carpi (2-0 il risultato finale). Ecco le sue parole in conferenza stampa e riportate da PicenoOggi: "È la prima volta che nella mia gestione si vince col doppio vantaggio, questo permette di sbagliare qualcosa in più. Dieci punti in 4 partite è una marcia da alta classifica, sono felice per la squadra e per i tifosi. Io ho dato il massimo che potevo dare, godiamoci la classifica anche se parziale, dormiremo sicuramente più leggeri rispetto a qualche domenica fa. Non ho mai fatto appelli ai tifosi, ho sempre detto che sono poche le tifoserie che possono fare la differenza, Ascoli è una di queste, bisogna fare in modo, conquistandola, che ti dia la spinta".