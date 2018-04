Ascoli, Cosmi: "Stroppa ha dato organizzazione al Foggia"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico dell'Ascoli, Serse Cosmi, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Foggia. "Negli ultimi quattro turni abbiamo trovato la condizione mentale giusta, ma questo non ci tranquillizza perché sappiamo che il Foggia sarà la prima di otto squadre tutte terribili e dovremo tirare fuori il massimo. Se le gare vengono affrontate in una certa maniera, anche l'eventuale differenza tecnica verrebbe compensata. Sento dire che il Foggia in alcuni momenti è una squadra spensierata, ma non sono d'accordo, è organizzata con una filosofia di gioco che è quella di Stroppa".