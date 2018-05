Ascoli, Cosmi: "Tensione superiore a quella di Udinese-Barcellona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Ascoli Serse Cosmi ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di ritorno dei play out contro la Virtus Entella (andata finita 0-0) spiegando di sentire una pressione mai vista, neanche ai tempi della Champions League: “Abbiamo sette indisponibili anche se sono tutti convocati ed è normale che in queste gare ogni allenatore vorrebbe avere tutti a disposizione, ma il nostro campionato ha dimostrato che tutti possono essere protagonisti e per questo non dobbiamo piangerci addosso. Durante la settimana non abbiamo mai pensato di avere due risultati su tre a disposizione, ci siamo allenati per scendere in campo e vincere davanti a 10mila tifosi che ci spingeranno per tutta la gara. La lettura della partita dovrà essere quella di Chiavari dove abbiamo dato l'idea di saper gestire la gara, dovremo giocare una partita equilibrata e bisognerà vincere i duelli individuali fisici e tecnici, è questa la chiave insieme a fame, voglia e a un pizzico di fortuna. - conclude Cosmi come riporta il sito ufficiale del club - Ho vissuto la vigilia di questo doppio scontro con l'Entella con una tensione maggiore di quella di Udinese-Barcellona. Sotto l'aspetto emotivo la sento di più perché ci giochiamo tanto e perché su di me si è accentrata tanta responsabilità che adesso sento addosso, è un passaggio importante della mia carriera".