Ascoli, Cosmi: "Voglio il colpaccio con le grandi. Per ora gioca Agazzi"

Fonte: www.ascolipicchio.com

© foto di Federico Gaetano

"Il lavoro di questi giorni è stato diverso dalla settomana tipo, abbiamo qualche acciaccato come Mengoni che credo recuperi". Serse Cosmi, allenatore dell'Ascoli, guarda anzitutto alle assenze, per presentare la complicata gara contro il Bari: "Non ce la fanno Bianchi, Cherubin e Rosseti, oltre alle assenze di Mignanelli, che sconterà la seconda giornata di squalifica e di Carpani, che sarà out fino a fine stagione".

Il resto della squadra.

"Sta meglio Martinho soprattutto sotto l'aspetto nervoso. Poi c'è il discorso nazionali e il grande dubbio legato al loro impiego: siamo contenti per loro perché parliamo sempre di una convocazione in nazionale, ma non so in che condizioni torneranno. Non concepisco che l'Ascoli abbia due anticipi di campionato con Spezia e Bari e Clemenza, che insieme a D'Urso si è ritagliato un ruolo da titolare, debba giocare al Picco quarantott'ore dopo il match con la Repubblica Ceca e domani a ventiquattr'ore da quello con la Svizzera. Quattro partite in sei giorni credo che non le possa reggere nessuno".

Agazzi?

"Giocherà lui, è un portiere di grande esperienza come Ivan. Lanni ha avuto problemi fisici ed è stato sostituito da Agazzi che sta trovando continuità e che ha offerto prestazioni in linea con quello che chiediamo".

Varela?

"È l'unico nel nostro gruppo che attacca la profondità con o senza palla. Noi è da tre mesi che abbiamo due attaccanti di ruolo e lo dico visto che vengo continuamente sollecitato ad aumentare il potenziale offensivo. Dovremo quindi salvarci con due attaccanti, Monachello e Ganz. Conto anche su Ventola, giovanissimo e che avrà grande futuro, ha qualità per poter essere una sorpresa. Questa considerazione non è per piangerci addosso, ma è un dato oggettivo".

Sull'avversario.

"Il Bari ha qualità in tutti i reparti, è stato costruito per centrare la promozione. È una squadra che si affronta con attenzione e concentrazione, con coraggio e qualità, che non abbiamo messo con lo Spezia perché troppo spaventati. L'abbiamo messa in campo solo quando a 15' dalla fine siamo stati presi dalla disperazione. La verità è che la superiorità numerica normalmente è un vantaggio per chi ha qualità tecnica e giocatori bravi nell'uno contro uno".

Sul pareggio di La Spezia.

"A fine gara una piccola tirata d'orecchie l'ho data alla squadra perché doveva fare qualcosa in più, ma vanno considerati anche questi dati oggettivi. Domani bisognerà giocare con coraggio, testa alta e petto in fuori, non con presunzione ma con le qualità che la gente vuole e poi a fine gara si tireranno le somme. Per qualcuno la gara di La Spezia è stata un'occasione persa, io penso che sia stato un punto importante che dà continuità, quattro punti in due partite per una squadra come la nostra è tanto, ora bisogna dare una grande accelerata in queste dieci partite, è il momento di fare il colpaccio con le squadre più forti".