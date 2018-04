Ascoli, D'Urso: "Voglio salvarmi e restare qui almeno un altro anno"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista dell'Ascoli Christian D'Urso ha parlato in conferenza stampa del suo momento di forma e degli obiettivi che si è fissato per il prossimo futuro: “A inizio anno ho avuto tanti infortuni che non mi hanno permesso di aiutare la squadra e far vedere il mio valore, ma ora sto bene fisicamente e a livello mentale. Grazie alla fiducia del Mister sto giocando con continuità e quindi posso mettere le mie caratteristiche al servizio della squadra. Cosmi mi conosceva dalle giovanili della Roma e aveva già provato a portarmi con sé quando ero in Primavera. È stata una fortuna averlo qui all'Ascoli perché è sempre positivo avere un tecnico che già ti conosce. Salvezza? Tante squadre sono concentrate in 2-3 punti e vincendo potremmo uscire dalla zona retrocessione. In ogni caso sarà un campionato combattuto fino alla fine. Fino a qualche settimana fa eravamo ultimi in classifica, ma sapevamo che con un paio di vittorie saremmo tornati a galla. - conclude D'Urso come si legge sul sito ufficiale – Il mio obiettivo è salvarmi con l'Ascoli e poi restare qui nella prossima stagione e diventare un perno di questo squadra perché sento tanta fiducia attorno a me”.